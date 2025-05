Katherine Kelly Lang di Beautiful | Amo Brooke ma il mio futuro sarà in Italia

Katherine Kelly Lang, l'iconica Brooke Logan di Beautiful, svela il suo amore per l'Italia! Dopo 38 anni di successi, l'attrice rivela che il suo futuro potrebbe essere nel Bel Paese. Mentre la soap opera continua a conquistare il cuore di milioni di fan, la visita a Napoli non è solo una tappa di lavoro, ma un segno di quanto i legami tra cinema e cultura italiana siano indissolubili. Scopri perché questo viaggio è così speciale!

Sono passati esattamente 38 anni dal primo ciak sul set di Beautiful eppure Katherine Kelly Lang non si è ancora stufata di Brooke Logan. È cresciuta con lei e grazie a questo ruolo ha avuto l’opportunità di viaggiare e fare esperienze in tutto il mondo. In occasione della visita a Napoli per le riprese della famosa soap opera, abbiamo incontrato l’attrice americana per capire di più della sua vita, per provare a carpire il suo vero animo al di là di un personaggio che appassiona da sempre ma che in realtà ha ben poco in comune con lei. Perché se Brooke è un vera femme fatale, spudorata e a tratti trasgressiva, Kelly è di tutt’altra pasta. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Katherine Kelly Lang di Beautiful: “Amo Brooke ma il mio futuro sarà in Italia”

Katherine Kelly Lang unisce moda e vita reale in "Beyond the Lens" da Brooke Logan

Katherine Kelly Lang, nota per il ruolo di Brooke Logan in "Beautiful", si appresta a sorprendere ancora una volta.

