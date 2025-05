Karate Kid | il punteggio del pubblico di Rotten Tomatoes batte il record di 41 anni della saga

...una nuova generazione di fan. La freschezza del racconto e l’energia dei giovani protagonisti hanno conquistato il pubblico, stabilendo un nuovo record su Rotten Tomatoes dopo 41 anni. “Karate Kid: Legends” non è solo un film; è un fenomeno che segna una rinascita per i film di arti marziali, richiamando l'attenzione su come le storie classiche possano evolversi e rimanere attuali nel cuore della cultura pop. Non perderti questo capitolo epico!

il successo di "karate kid: legends" supera ogni aspettativa. Il film "Karate Kid: Legends", distribuito il 30 maggio 2025, ha già registrato risultati sorprendenti nel panorama cinematografico. Con un budget stimato di circa 45 milioni di dollari, la pellicola si inserisce come un punto di svolta per la saga, collegando gli eventi della serie TV appena conclusa con l'universo cinematografico originale. risultati record e reazioni del pubblico. performance alle stelle tra gli spettatori. Sebbene abbia ricevuto un punteggio basso sulla piattaforma di valutazione Rotten Tomatoes, con una percentuale del 57% nel Tomatometer, il consenso tra il grande pubblico è molto più positivo.

Karate Kid: Legends, Joshua Jackson è aumentato di 9 chili per le riprese del film

Joshua Jackson, ex star di Dawson's Creek, si prepara a un grande cambiamento fisico per il suo ruolo nel nuovo capitolo del franchise Karate Kid: Legends.

