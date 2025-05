Kalulu fa gasare i tifosi della Juventus | Non andrò certo ad augurare che l’Inter vinca! Ecco chi alzerà la Champions secondo me

Kalulu scalda gli animi dei tifosi bianconeri! In un momento cruciale come la finale di Champions League, le sue parole non possono passare inosservate. Il difensore della Juve, dal ritiro della Nazionale, ha espresso la sua opinione sulla sfida tra Psg e Inter, evidenziando la forza del club parigino. Un’iniezione di entusiasmo per i fan juventini, che sognano un futuro luminoso in Europa. Chi alzerà il trofeo? La suspense è alle stelle!

Kalulu, difensore della Juve, ha parlato così verso la finale di Champions League tra Psg ed Inter. Le sue dichiarazioni. Dal ritiro della Nazionale francese, Pierre Kalulu si è espresso così sulla finale di Champions League Psg Inter. Le dichiarazioni del difensore bianconero. PAROLE – «Vincerà il Psg dopo i supplementari. Ho avuto la fortuna di giocare parecchie volte contro l’Inter, è una squadra molto forte, con grande qualità. Sono ben organizzati. Sarà una partita molto bella da vedere, difficile. A parte quando giocano contro di me, ho sempre fatto il tifo per il Paris in Champions. Supportare è una parola grossa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kalulu fa gasare i tifosi della Juventus: «Non andrò certo ad augurare che l’Inter vinca! Ecco chi alzerà la Champions secondo me»

Padovano non ha dubbi: «Espulsione Kalulu? Ingenuità che si poteva evitare, è un’annata così. Bisogna sperare di andare in Champions». Poi sentenzia su Tudor

Michele Padovano, ex calciatore della Juventus, ha commentato il pareggio contro la Lazio e l'espulsione di Kalulu, definendola un'ingenuità evitabile.

Cerca Video su questo argomento: Kalulu Fa Gasare Tifosi Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Kalulu fa gasare i tifosi della Juventus: «Non andrò certo ad augurare che l’Inter vinca! Ecco chi alzerà la Champions secondo me»

Scrive juventusnews24.com: Kalulu, difensore della Juve, ha parlato così verso la finale di Champions League tra Psg ed Inter. Le sue dichiarazioni Dal ritiro della Nazionale francese, Pierre Kalulu si è espresso così sulla fin ...

KALULU: “L’Inter è una squadra forte, ma penso che vincerà il Psg ai supplementari”

Come scrive tuttojuve.com: Pierre Kalulu sta parlando dal ritiro della Francia. Ecco le sue parole: "Penso che il PSG vincerà, dopo i tempi supplementari. Io che ho avuto la fortuna di giocare parecchie volte ...

Espulsione Kalulu, a OpenVAR si fa chiarezza sul rosso: «Non chiamo per sta roba qui», poi la revisione da parte dell’arbitro

juventusnews24.com scrive: Espulsione Kalulu, a OpenVAR si fa chiarezza sul rosso: «Non chiamo per sta roba qui», poi la revisione da parte dell’arbitro. Cosa è successo Nel corso dell’ultima puntata di OpenVAR si è tornati sul ...