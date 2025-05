Kakà al miele | Ancelotti il migliore allenatore mai avuto Con lui al Milan …

Ricardo Kakà ha recentemente elogiato Carlo Ancelotti, definendolo il miglior allenatore mai avuto durante la sua carriera al Milan. Una testimonianza che sottolinea l'importanza di una guida carismatica nel mondo del calcio, dove le relazioni umane possono fare la differenza. In un'epoca segnata da cambiamenti rapidi, la figura del mentore resta cruciale per costruire squadre vincenti e coese. Non è solo questione di tattica, ma anche di cuore!

Ancelotti vuole Kakà nello staff del Brasile: Carletto già a lavoro per la Seleçao

Carlo Ancelotti punta su Kakà per il suo nuovo staff tecnico della selezione brasiliana. L'allenatore, già attivo nella creazione della squadra, mira a unire esperienza e talento per portare la Seleçao ai vertici nel prossimo futuro.