Juventus Women il recap degli impegni delle bianconere con le Nazionali | pareggia l’Italia vincono Francia e Danimarca

Le Juventus Women brillano anche in nazionale! Nel recente recap, le bianconere hanno dimostrato il loro valore con importanti impegni: l'Italia ha pareggiato, mentre Francia e Danimarca hanno conquistato vittorie decisive. Questo evidenzia non solo il talento delle singole, ma anche l’importanza crescente del calcio femminile nel panorama sportivo europeo. Segnaliamo che ogni match contribuisce a scrivere la storia di un movimento in continua ascesa!

Juventus Women, il recap degli impegni delle bianconere: il resoconto delle sfide delle calciatrici. Come riportato dal club bianconero, sono diverse le calciatrici della Juventus Women scese in campo nelle scorse ore con le rispettive Nazionali, impegnate in gare di UEFA Women's Nations League e non solo: scopriamo insieme come sono andate le sfide. Folta rappresentativa bianconera nella nazionale femminile azzurra che ha affrontato la Svezia nella gara di UEFA Women's Nations League, terminata 0-0 e che lascia l'Italia al terzo posto nel girone a quota 7 punti dopo cinque gare, alle spalle delle scandinave e della Danimarca – entrambe a 9 punti.

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League

La stagione dell'Inter Women si è conclusa in grande stile, con una vittoria netto contro la Juventus, fresca campione d'Italia.

