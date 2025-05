Juventus Tudor lascia | nuovo allenatore dalla Francia

La Juventus è al centro di un'importante rivoluzione: Igor Tudor, l'allenatore croato, lascia la panchina e si apre a nuovi orizzonti. Con il rifiuto di Conte, la dirigenza bianconera cerca un nuovo profilo dall'estero, pronto a rilanciare le ambizioni della squadra. In un calcio sempre più competitivo, chi sarà il nuovo stratega capace di riportare la Juve ai vertici? Rimanete con noi per scoprire le novità!

C’è aria di rivoluzione in casa Juventus per l’intreccio decisivo a Torino. Spunta un nuovo profilo interessante per la panchina: ecco la novità L’allenatore croato, Igor Tudor, non conosce ancora quello che farà in vista della prossima stagione. L’ultima decisione spetterà alla dirigenza bianconera. Negli ultimi giorni ha ricevuto i no di Conte e Gasperini, ma il neo dg Comolli si è fiondato su un profilo interessante proveniente dalla Francia. – Lapresse – calciomercato.it La Juventus continua a monitorare profili interessanti in vista della prossima stagione per la panchina. 🔗 Leggi su Calciomercato.it