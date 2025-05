Juventus terminato il summit tra Elkann Chiellini e Comolli | delineata la strategia sull’allenatore e sui punti cardine della squadra del futuro! Chi resta e chi va via Tutti i dettagli

Il summit tra Elkann, Chiellini e Comolli segna un punto di svolta per la Juventus: strategia chiara e decisioni decisive sul futuro dell’allenatore e sui giocatori. Con l’ombra della Champions League che incombe, la Juve sta cercando di riscrivere il proprio destino, restando al passo con le evoluzioni del calcio moderno. Chi avrà il compito di guidare questa nuova era? I dettagli sveleranno un futuro ricco di sorprese!

Juventus, è finito il summit tra Elkann, Chiellini e Comolli: delineate tutte le strategie tecniche bianconere! I dettagli. Secondo quanto espresso da La Gazzetta dello Sport nella sua versione online, John Elkann si trova a Monaco di Baviera dove stasera si terrà la finale di Champions League. Il proprietario bianconero ha potuto incontrare i dirigenti della Juventus, Giorgio Chiellini e Damien Comolli, che lunedì si insedierà ufficialmente nella società. In questo meeting si è parlato molto della Juve che verrà, cominciando dall’argomento allenatore. Igor Tudor sarà il tecnico bianconero per la prima edizione Mondiale per Club, ma non avrà molto futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, terminato il summit tra Elkann, Chiellini e Comolli: delineata la strategia sull’allenatore e sui punti cardine della squadra del futuro! Chi resta e chi va via. Tutti i dettagli

Elkann in Arabia anche per la Juventus: alla ricerca di fondi sauditi (ossia il fondo Pif) – Il Fatto

John Elkann si reca in Arabia Saudita per esplorare opportunità di finanziamento per la Juventus, con particolare attenzione al fondo PIF.

Cerca Video su questo argomento: Juventus Terminato Summit Elkann Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gazzetta - La Juve non si arrende per Conte: Elkann in persona potrebbe convincere Antonio; Napoli Cagliari 2-0: triplo cambio nei sardi; Futuro Conte, terminato incontro con ADL e la società: annuncio in arrivo. 🔗Cosa riportano altre fonti

Juventus, rivoluzione Elkann: arriva subito dopo Tudor

Scrive calciomercatoweb.it: Una voglia immensa per ambire a grandi palcoscenici. Elkann ha in mente una nuova soluzione per il post Tudor: la verità ...

Juventus, Elkann e il significato della visita a Motta e Giuntoli: in cinque mosse spazzata via l'era Agnelli-Allegri

Come scrive msn.com: sulla Juventus che riparte dall'anno uno, dopo l'anno zero (Elkann dixit) appena terminato. Questa visita di fatto è uno spartiacque che chiude definitivamente i conti con il passato e che manda ...

ELKANN, HAI VISTO?

Lo riporta tuttojuve.com: Speriamo che John Elkann, insieme al suo entourage, abbia visto la partita di martedì di Champions League perché sicuramente si sarà fatto un’idea del fatto che questa Juventus è indietro ...