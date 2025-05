Juventus si libera a zero dal Tottenham | Man United anticipato

La Juventus si prepara a un'importante mossa di mercato, liberandosi a zero da un big del Tottenham. In un contesto di grande competitività, i bianconeri puntano a rinforzare la rosa con giocatori di qualità, anticipando così altre grandi squadre, come il Manchester United. Questo è solo l'inizio di un'estate calda nel calcio europeo: chi sarà il prossimo talento a vestire la maglia bianconera? Rimanete sintonizzati!

Un momento decisivo in casa Juventus per allestire una rosa super competitiva. I bianconeri sono pronti per l'affare a zero, il nuovo annuncio dalla Spagna Saranno ore intense per conoscere la prossima destinazione di un big del Tottenham. Il suo contratto scadrà nei prossimi giorni: tante big europee vogliono subito chiudere per l'affare da urlo, spunta anche la Juventus. Juventus, svolta dal Tottenham: Man United anticipato – Lapresse – calciomercato.it Novità importanti in casa Juventus. La dirigenza bianconera dovrà comunicare il prossimo allenatore in vista del futuro: è apparso anche il profilo di Genesio del Lille.

La Juventus si prepara a un cambio significativo, con conferme sul possibile addio di alcuni giocatori a fine stagione.

