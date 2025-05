Juventus Marianella | Marco Silva non è da Juve

Il possibile arrivo di Marco Silva alla Juventus accende il dibattito tra esperti e tifosi. Massimo Marianella, voce autorevole del calcio inglese, ha espresso dubbi: un ottimo allenatore, ma non il profilo giusto per la Vecchia Signora. Questo confronto mette in luce una questione più ampia: quale strategia deve seguire la Juve per tornare a dominare? La scelta dell'allenatore è solo l'inizio di un percorso cruciale!

Marco Silva Juventus, Marianella sorpreso: «È un buon allenatore ma i bianconeri sono due gradini sopra. Non sempre ha fatto benissimo in Inghilterra»

Marco Silva, il tecnico del Fulham, è stato al centro delle attenzioni per il possibile approdo sulla panchina della Juventus.

Marco Silva Juventus, Marianella sorpreso sul nuovo nome per la panchina della Juve: tutte le dichiarazioni

Marianella: "Sarei sorpreso se Marco Silva diventasse l'allenatore della Juventus. E' bravo, ma è almeno una dimensione sotto il club bianconero"

Marco Silva, chi è l’ultimo allenatore accostato alla Juve. Gasperini e i motivi del no

