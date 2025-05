Juventus Marco Silva in pole per la panchina

La Juventus è in cerca di un nuovo timoniere e Marco Silva, attuale allenatore del Fulham, sembra essere in pole position. Con un percorso brillante in Premier League, dove ha ottenuto tre salvezze consecutive, il portoghese sta attirando l'attenzione dei bianconeri. In un calcio che valorizza sempre più i giovani talenti, Silva potrebbe portare freschezza e visione strategica a una squadra in cerca di rinascita. Sarà lui il prossimo artefice della Juventus?

L'allenatore portoghese che piace alla Juventus La Juventus cerca un nuovo tecnico per la prossima stagione, e tra i nomi spunta Marco Silva, attuale allenatore del Fulham. Portoghese, classe 1977, Silva guida i Cottagers dal 2021, portandoli in Premier League al primo tentativo e stabilizzandoli con tre salvezze consecutive, culminate

Chi è Marco Silva, l’allenatore portoghese del Fulham candidato per la panchina della Juventus

Marco Silva, l'allenatore portoghese del Fulham, è diventato un nome caldo per la panchina della Juventus.

Marco Silva Juve, Pedullà scettico: «La Juve non ha bisogno di scommesse o algoritmi. Se ci sono allenatori italiani disponibili perché…»

Juve, sarebbe Marco Silva l'ultima suggestione per la panchina della prossima stagione

Juventus, corsa alla panchina: salgono le quotazioni di Pioli, irrompe Marco Silva

