Juventus il motivo dei rifiuti di Conte e Gasperini

La Juventus è in balia di un'identità perduta, e i rifiuti di Conte e Gasperini fanno eco in una stagione già turbolenta. L'addio di Conte al richiamo bianconero per abbracciare Napoli segna un cambio di paradigma nel calcio italiano, dove il prestigio Lazio non basta più. La Juve, paragonata a una "bella donna" non abituata a essere respinta, deve ora affrontare il proprio riflesso: è tempo di rinnovarsi o rischiare di restare sola.

Un Rifiuto che Fa Rumore La Juventus vive un momento di crisi d'identità che scuote il suo prestigio. Antonio Conte, simbolo di successi bianconeri, ha scelto Napoli, voltando le spalle a Torino. La Gazzetta dello Sport, con Fabio Licari, descrive la Juve come una "bella donna" non abituata ai rifiuti.

Indipendentemente da Tudor, la Juventus farà un tentativo per Conte (Di Marzio)

La Juventus, nonostante l'attuale situazione con Tudor, sta pianificando un approccio per riportare Antonio Conte a Torino.

Juventus, il no di Conte e Gasperini manda i tifosi in tilt ed è già guerra a Pioli

Scrive sport.virgilio.it: L'ultima idea per la panchina bianconera non scalda i tifosi: Stefano Pioli è il primo nome in lista per la Vecchia Signora dopo i rifiuti di Conte e Gasperini. Proteste sul web dei bianconeri ...

Juventus, su Conte si abbatte l'ira dei tifosi bianconeri: "Usati e traditi"

Come scrive sport.virgilio.it: La permanenza di Conte sulla panchina del Napoli cambia i piani della Juve, spiazzata dalla scelta del manager salentino: i tifosi si sentono traditi.

Ecco il vero motivo per cui Conte ha detto no alla Juventus | News

Lo riporta informazione.it: Antonio Conte ha preferito restare a Napoli piuttosto che tornare alla Juventus. Ma qual è il vero motivo di questa scelta? Antonio Conte ha detto di no alla proposta della Juventus. Ed ha scelto di r ...