Juventus il flop di Giuntoli riflesso di una società che oggi non sa più chi è

La Juventus naviga in acque turbolente: il flop di Giuntoli rispecchia una società smarrita, incapace di ritrovare la propria identità. In un calcio che richiede visione e coraggio, i bianconeri sembrano in balia degli eventi. La stagione deludente e il mercato poco incisivo sollevano interrogativi sul futuro. Riuscirà la Juve a rialzarsi, o si troverà intrappolata in un vortice di incertezze? La risposta potrebbe cambiare le sorti del

Non è bastata una stagione super deludente, il flop del mercato e una Champions League presa per i capelli a Venezia a 20 minuti dalla fine del. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Juventus, flop di Douglas Luiz tra polemiche e prestazioni deludenti

Douglas Luiz, arrivato alla Juventus con grandi promesse, si sta rivelando un flop sconcertante. Le sue prestazioni deludenti e le incessanti polemiche sui social stanno oscurando le aspettative iniziali, lasciando i tifosi delusi e in attesa di un cambio di rotta nel centrocampo bianconero.

Cerca Video su questo argomento: Juventus Flop Giuntoli Riflesso Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Nuovi allenatori Seria A: Gasperini in bilico tra Roma e Juventus. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Giuntoli ha venduto male e comprato peggio: un flop da 135 milioni di euro (Gazzetta)

Scrive informazione.it: La Gazzetta dello Sport analizza il mercato dispendioso e fallimentare della Juventus di questa stagione, dove soltanto Thuram e Kalulu si salvano. Nel mercato fallimentare della Juventus si salvano s ...

Juventus, scontro Elkann-Giuntoli: come si è arrivati all'addio e perché Gasperini ora è in pole per la panchina

Segnala sport.virgilio.it: La Juventus cambia (di nuovo) tutto: perché Elkann ha silurato da Giuntoli e da chi riparte. Saltato Conte, si tenta lo sgambetto alla Roma per Gasperini.

Juventus, è addio con Giuntoli: verso l'interruzione anticipata del rapporto

Lo riporta msn.com: La Juventus ha preso la decisione di interrompere anticipatamente il rapporto con Cristiano Giuntoli. Il dirigente ex Napoli, infatti, non ha convinto la società che, in piena ristrutturazione, ha dec ...