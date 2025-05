Juventus Giuntoli out a causa di Huijsen

La Juventus saluta Giuntoli, un cambio che segna il punto di non ritorno per una gestione costellata di delusioni. Con quasi 250 milioni investiti e risultati altalenanti, la scelta di puntare su giovani talenti come Huijsen solleva interrogativi sul futuro del club. In un periodo in cui il calcio si orienta sempre più verso strategie sostenibili, la Vecchia Signora deve ripensare il proprio modello. È l'ora del rinnovamento?

Le delusioni della gestione Giuntoli Cristiano Giuntoli non è più il direttore sportivo della Juventus. La scelta di Thiago Motta, naufragata a marzo, ha aperto la crisi, ma le delusioni di mercato hanno pesato di più. I 234 milioni spesi per Koopmeiners, Douglas Luiz e Nico Gonzalez non hanno portato

Juventus, Scanavino: "Tudor fino al Mondiale per Club, poi decideremo. Futuro con Giuntoli? Assolutamente"

L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, affrontando il tema del futuro della squadra.

