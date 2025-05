Juventus conferme per Marco Silva | contatti con Comolli

La Juventus è in pieno casting per il nuovo allenatore, e tra i nomi spicca Marco Silva. I contatti con Comolli testimoniano l'intenzione di puntare su un profilo che possa riportare la squadra ai vertici del calcio italiano. Questo movimento non è solo un cambio in panchina, ma segna anche un trend più ampio: la ricerca di leader carismatici in un calcio sempre più competitivo. Riuscirà Silva a dare nuova vita ai bianconeri?

Continua il casting in casa Juventus per decidere chi sarà il prossimo allenatore. Tante le candidature emerse negli ultimi giorni dopo che sono. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Juventus, arrivano conferme sull’addio: succederà a fine stagione

La Juventus si prepara a un cambio significativo, con conferme sul possibile addio di alcuni giocatori a fine stagione.

Juventus, conferme per Marco Silva: contatti con Comolli

Juventus, Marco Silva candidato forte alla panchina

Juventus, sarebbero in aumento i contatti con Marco Silva

