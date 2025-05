Juventus chi decide? Elkann Chiellini Comolli | il vertice a Monaco e le scelte da fare

In un momento di grande incertezza, la Juventus si trova a un bivio cruciale. Elkann, Chiellini e Comolli sono chiamati a prendere decisioni che plasmeranno il futuro del club. Con le sorti in gioco, si fa strada un interrogativo: chi guiderà questa nave in tempesta? Il dibattito sulla leadership sportiva è più che mai attuale, e le scelte di oggi potrebbero riscrivere la storia bianconera. La curiosità cresce: quale sarà la direzione presa?

Quando la nebbia è fitta e la tempesta imperversa: è quello il momento in cui si cercano punti di riferimento; per non perdersi, per non andare.

Dirigenza Juventus: il futuro si decide ora

La Juventus si appresta a vivere un momento cruciale nella sua dirigenza, con il futuro di Cristiano Giuntoli in discussione.

