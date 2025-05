Juventus bomba di Gianluca Di Marzio | il nome del nuovo mister

La ricerca del nuovo allenatore della Juventus si fa intensa: dopo i rifiuti di Conte e Gasperini, spunta il nome di Marco Silva, attuale tecnico del Fulham. Un cambio che potrebbe segnare una svolta per i bianconeri, in un periodo di grande trasformazione nel calcio italiano. Silva porta con sé un gioco offensivo e propositivo, perfetto per risollevare le sorti di una squadra alla ricerca di nuova linfa. Sarà lui il messia tanto atteso?

La Juventus - sfumati Antonio Conte e Gianpiero Gasperini - è al lavoro per individuare il nuovo allenatore in vista della prossima stagione, e tra i nomi emersi con sempre maggiore forza spicca quello di Marco Silva, attuale guida tecnica del Fulham. Almeno secondo Gianluca Di Marzio, che conferma la bontà della pista. Il portoghese, nato nel 1977, sta rapidamente scalando le preferenze della dirigenza bianconera, anche grazie al probabile inserimento in società di Damien Comolli, da sempre grande ammiratore dell’allenatore. Comolli ha lasciato da poco il suo incarico di presidente al Tolosa e dovrebbe sbarcare a Torino la prossima settimana per essere ufficialmente inserito nel nuovo assetto dirigenziale della Juventus. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Juventus, bomba di Gianluca Di Marzio: il nome del nuovo mister

