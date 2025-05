Juve Primavera tre nomi in lista per il post Magnanelli | chi potrebbe sostituire il tecnico in caso di addio Ultimissime

La Juventus Primavera è al centro di un cambiamento cruciale! Con Magnanelli sempre più vicino a un addio, i bianconeri stanno valutando tre nomi di spicco per guidare i giovani talenti. Questo riflette una tendenza più ampia in Serie A, dove le squadre stanno puntando su tecnici capaci di valorizzare il settore giovanile. Chi riuscirà a mantenere viva la tradizione vincente della Juve? Non perdere gli aggiornamenti!

Juve Primavera, sono tre i nomi nella lista per il post Magnanelli: chi potrebbe sostituire il tecnico in caso di addio. Tutte le ultimissime novità. Non solo la panchina della prima squadra, in casa bianconera è da monitorare attentamente anche la situazione riguardante la Juve Primavera. Magnanelli infatti potrebbe partire direzione Milan, lì dove lo aspetta Allegri nel suo staff. Nel caso in cui si concretizzasse questo scenario i bianconeri dovrebbero ripiegare su un sostituto: in lista ci sono Padoin, già collaboratore della stessa formazione, e Matteo Cioffi dell' Under 17 bianconera. Sullo sfondo resta anche la clamorosa idea Bonucci.

Nuovo sponsor Juve: sarà anche sulle maglie di Juventus Next Gen, Juventus Women e Juve Primavera? Comunicato ufficiale che svela tutto

La Juventus ha annunciato il suo nuovo sponsor, Visit Detroit, che sarà visibile anche sulle maglie delle squadre Juventus Next Gen, Juventus Women e Juve Primavera.

