Juve Primavera Magnanelli lascia i bianconeri dopo una stagione positiva | ci sono basi solide e nuovi talenti Il recap del suo percorso

La Juventus Primavera saluta Francesco Magnanelli dopo una stagione brillante, ma le basi per il futuro sono solide. Con una nuova generazione di talenti in arrivo, la società punta a costruire un percorso vincente. La scelta di cambiare allenatore riflette il trend del calcio moderno, dove l'innovazione e il rinnovamento sono essenziali. Chi sarà il prossimo a guidare i giovani bianconeri verso il successo? Rimanete sintonizzati!

di Nicolò Corradino Juve Primavera, Magnanelli non sarà più l’allenatore dei bianconeri. Il recap del percorso del tecnico bianconero. Francesco Magnanelli non sarà più l’allenatore della Juve Primavera. La notizia che circolava da qualche giorno trova conferme sul futuro della panchina dell’Under 20 bianconera. Come appreso da , il mister ha salutato la squadra. Tirando le somme della stagione bianconera non si può essere insoddisfatti. Certo, il 4-0 nel primo turno dei playoff contro la Fiorentina è stato pesante ma vedendo quanto sono andati i Viola ci può anche stare. Il grande obiettivo della Juve Primavera era quello di centrare i playoff, raggiunti con una giornata d’anticipo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com