Juve Primavera che tipo di allenatore sarà Padoin? Le indicazioni dalle partite di questa stagione | c’è un dettaglio importante

Simone Padoin è pronto a guidare la Juve Primavera, portando una ventata di freschezza al settore giovanile bianconero. La sua esperienza da giocatore e il contesto in cui si inserisce – la crescente attenzione della Juve per i talenti emergenti – promettono un cambio di passo. Sarà interessante osservare come il suo stile di gioco influenzerà le future stelle del club. La passione per la formazione potrebbe riscrivere il futuro della squadra!

Juve Primavera, che tipo di allenatore sarà Padoin: stile di gioco e caratteristiche visibili da questa stagione. Simone Padoin sarà il nuovo allenatore della Juve Primavera. Dopo l’addio di Magnanelli, il club ha optato su una soluzione interna con l’ex centrocampista che era stato contattato da Allegri per far parte dello staff del tecnico al Milan. La sua scelta mostra tutto il suo senso di appartenenza per il club. Ma che tipo di allenatore è? Dopo gli anni da collaboratore di Max in prima squadra, è stato vice-allenatore di Magnanelli nella stagione positiva dell’Under 20 bianconera. In qualche occasione si è seduto lui sulla panchina mostrando di avere idee chiare e un’ottima lettura della partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Primavera, che tipo di allenatore sarà Padoin? Le indicazioni dalle partite di questa stagione: c’è un dettaglio importante

Nuovo sponsor Juve: sarà anche sulle maglie di Juventus Next Gen, Juventus Women e Juve Primavera? Comunicato ufficiale che svela tutto

La Juventus ha annunciato il suo nuovo sponsor, Visit Detroit, che sarà visibile anche sulle maglie delle squadre Juventus Next Gen, Juventus Women e Juve Primavera.

Cerca Video su questo argomento: Juve Primavera Tipo Allenatore Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Play-off Primavera 1 | Fiorentina-Juventus, la partita; Primavera Juve, Biliboc alla Pogba non basta: Fiorentina in semifinale playoff; Fiorentina Juve Primavera Playoff LIVE: cronaca e tabellino; Chi sarà il nuovo allenatore della Juventus? Gasperini sale, Tudor spera nella conferma ma non sono escluse sorprese. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Juve Primavera, Magnanelli lascia i bianconeri dopo una stagione positiva: ci sono basi solide e nuovi talenti. Il recap del suo percorso

Si legge su juventusnews24.com: Juve Primavera, Magnanelli non sarà più l’allenatore dei bianconeri. Il recap del percorso del tecnico bianconero Francesco Magnanelli non sarà più l’allenatore della Juve Primavera. La notizia che ci ...

Padoin Juve Primavera, sarà lui il nuovo mister dell’Under 20 dopo l’addio di Magnanelli: era stato contattato da Allegri ma… La scelta

Segnala juventusnews24.com: Padoin Juve Primavera, sarà lui il nuovo mister dell’Under 20: tutti i dettagli sul futuro del tecnico bianconero Dopo la notizia dell’addio di Francesco Magnanelli dalla panchina della Juve Primavera ...

Mercato allenatori, Gasperini ha scelto la Roma. La Juve vira su Pioli

Come scrive repubblica.it: Il tecnico in uscita dall’Atalanta accetta l’offerta di Ranieri e dei Friedkin. Per il club bianconero resta in piedi la pista Mancini ...