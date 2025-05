Juve o Atalanta? Pioli ha deciso la chiave è il ds

Stefano Pioli è pronto a tornare in Serie A, e le squadre italiane lo aspettano con trepidazione! Da Juventus ad Atalanta, le voci si intensificano, ma la chiave del suo ritorno potrebbe essere il direttore sportivo. In un campionato che cerca nuovi stimoli, l'arrivo di un allenatore esperto come Pioli potrebbe essere l'inizio di una nuova era. Chi avrà la meglio nella corsa? Scopriamo insieme le sue prossime mosse!

Il tecnico parmense sembra essere sempre più vicino al ritorno nel nostro campionato. E presto sono attese delle novità molto importanti L’avventura di Stefano Pioli all’Al-Nassr è vicina ad essere conclusa. Il tecnico parmense da tempo sta spingendo per tornare in Serie A dopo una esperienza in Arabia non molto fortunata. Già nei mesi scorsi si era parlato della possibilità di un approdo nel nostro campionato con la Juventus che sembrava di puntare forte su di lui per andare a sostituire Thiago Motta. Poi alla fine la scelta è caduta su Tudor e l’ex Milan ha finito la sua avventura nel campionato saudita. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve o Atalanta? Pioli ha deciso, la chiave è il ds

Pioli Juve, occhi puntati anche sul tecnico ex Milan: è ancora in lista in caso di addio all’Al-Nassr. Novità sul futuro dell’allenatore

La Juventus guarda con attenzione a Stefano Pioli, ex allenatore del Milan, nel momento in cui si valutano le prossime mosse per la panchina.

