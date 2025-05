Julio Cesar | Psg-Inter tosta Auguro di festeggiare come nel 2010!

Julio Cesar, storica guardia dell’Inter, fa vibrare i cuori dei tifosi con un appello carico di nostalgia: "Festeggiamo come nel 2010!". In un contesto di crescente competitività europea, l'ex portiere ricorda il grande Triplete come simbolo di speranza per una squadra che punta a ritrovare la gloria. La Fan Zone di Monaco diventa un palcoscenico di emozioni, dove il passato si fonde con il presente e accende l’entusiasmo per PSG-Inter!

L’augurio di uno degli eroi del Triplete non può che essere quello di rivivere le emozioni della finale del 2010. Julio Cesar carica l’ambiente nerazzurro prima di PSG-Inter. IMPRESSO NELLA STORIA – Julio Cesar è uno degli ospiti d’onore della Fan Zone, organizzata a Monaco di Baviera per intrattenere i tantissimi supporter nerazzurri prima della finale di Champions League. Su PSG-Inter e sui ricordi del 2010, l’ex portiere dichiara: « Impossibile non ricordare, un momento così rimane sempre nella storia nerazzurra perché abbiamo vinto quella finale di Champions League del 2010. Faccio un grosso in bocca al lupo ai ragazzi che scendono in campo oggi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Julio Cesar: «Psg-Inter tosta. Auguro di festeggiare come nel 2010!»

