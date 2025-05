Julio Cesar a Inter Tv | Finale del 2010? Grande emozione! Spero che stasera festeggino come abbiamo fatto noi…

Julio Cesar, l’eroe della finale del 2010, rivive le emozioni di quel trionfo e lancia un invito a festeggiare come allora. La finale di Champions League contro il PSG rappresenta non solo un momento cruciale per l’Inter, ma anche un simbolo del ritorno alla grandezza. Un’occasione imperdibile per i tifosi, che possono rivivere la magia di un'epoca d’oro. Chi sarà il nuovo protagonista? La storia è pronta a riscriversi!

Julio Cesar a Inter Tv: «Finale del 2010? Grande emozione! Spero che stasera festeggino come abbiamo fatto noi.» Le parole dell’ex portiere. L’ex portiere, Julio Cesar, ha parlato cosi ai microfoni di Inter Tv in vista della finale di Champions League dell’ Inter contro il PSG: LE PAROLE- « Se mi ricordo le emozioni della finale del 2010? Come no, impossibile non ricordarle. Rimarrà per sempre nella memoria. Soprattutto perché l’abbiamo vinta. Faccio un grosso in bocca al lupo ai ragazzi. Che festeggino come abbiamo fatto noi. Parata di Sommer su Yamal? Un bellissimo segnale, era in semifinale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Julio Cesar a Inter Tv: «Finale del 2010? Grande emozione! Spero che stasera festeggino come abbiamo fatto noi…»

Julio Cesar: «Psg-Inter tosta. Auguro di festeggiare come nel 2010!»

Julio Cesar, storica guardia dell’Inter, fa vibrare i cuori dei tifosi con un appello carico di nostalgia: "Festeggiamo come nel 2010!".

Cerca Video su questo argomento: Julio Cesar Inter Tv Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Romanzo di Finale: Road to Munich; Dove vedere la finale di Champions League (in chiaro) Inter PSG, inizia il conto alla rovescia; Julio Cesar: Thiago Motta farà una grande carriera. L'Inter può fare bene al Mondiale per Club; Inzaghi: Fatto un grandissimo percorso, ora manca l'ultimo passo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Julio Cesar a ITV: “Finale del 2010 per sempre nel cuore. Donnarumma vs Sommer? Vedo…”

Si legge su fcinter1908.it: Le sensazioni dell'ex portiere ai microfoni di Inter TV prima del fischio d'inizio di Psg-Inter. Le sue parole.

Julio Cesar: «Psg-Inter tosta. Auguro di festeggiare come nel 2010!»

Lo riporta inter-news.it: L'augurio di uno degli eroi del Triplete non può che essere quello di rivivere le emozioni della finale del 2010. Julio Cesar carica l'ambiente nerazzurro - Leggi su Inter-News ...

Ligabue: «Inter ad alto tasso emotivo. Finale? Più teso di un concerto»

Scrive inter-news.it: Anche Luciano Ligabue, come Julio Cesar e tanti altri nerazzurri, è presente a Monaco per sostenere l'Inter in occasione della finale di Champions League - Leggi su Inter-News ...