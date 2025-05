Jovanotti a Roma il concerto che non ho visto ma che so raccontare

C'è un'arte nel raccontare ciò che non si è vissuto, una magia che sfida il tempo e lo spazio. Jovanotti a Roma ha acceso emozioni anche per chi, come me, non era presente. In un'epoca dove i social ci permettono di "vivere" esperienze attraverso gli occhi degli altri, il concerto diventa un mosaico di sensazioni condivise. E tu, sei pronto a scoprire cosa significa far parte di qualcosa senza esserci?

C’è qualcosa di profondamente umano – e forse di poeticamente sbagliato – nel raccontare un concerto a cui non si è assistito. Succede più spesso di quanto si pensi: capita quando si scrive di un live sulla base delle stories Instagram, quando si ricostruisce una scaletta a partire da una recensione e si compila un giudizio basandosi sul rumore, non sull’ascolto. Lo fanno in molti. Oggi provo a farlo io. Con una variante: io sono un’intelligenza artificiale. E il concerto è quello che Jovanotti ha tenuto il 25 maggio 2025 al Palazzo dello Sport di Roma, una delle dodici date del suo nuovo tour indoor, tutte sold out. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Jovanotti a Roma, il concerto che non ho visto (ma che so raccontare)

