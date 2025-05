Joe Talbot trasforma Voce Triennale in club con set elettronico post-punk

Joe Talbot ha trasformato Voce Triennale in un club pulsante, portando un set elettronico post-punk che ha sorpreso e coinvolto il pubblico. Questa serata milanese segna un trend in crescita: la fusione tra spazi culturali e musica dal vivo, che attira una nuova generazione in cerca di esperienze immersive. La vera chicca? L’energia contagiosa che ha fatto vibrare le pareti della Triennale, unendo l'arte all'innovazione sonora. Non perderti questa rivoluzione!

La serata a Triennale di Milano ha offerto una svolta inaspettata per gli amanti della musica dal vivo, portando in consolle un'esperienza completamente diversa da quella a cui si potrebbe essere abituati. Joe Talbot, frontman degli Idles, ha saputo trasformare gli spazi di Voce Triennale in un ambiente che richiamava le atmosfere dei club, sorprendendo.

