Jiri Lehecka | Jannik Sinner mi ha fatto il c…o solo Alcaraz può batterlo qui a Parigi

Jannik Sinner ha lasciato il segno al Roland Garros 2025, dominando Jiri Lehecka con un punteggio che parla chiaro: 6-0, 6-1, 6-2. Il giovane talento italiano sta dimostrando di essere un avversario temibile, capace di mettere in difficoltà anche i più forti. Solo Alcaraz sembra avere le carte in regola per sfidarlo. Un’occasione imperdibile per i fan del tennis: Sinner è pronto a scrivere la storia!

Un successo schiacciante di Jannik Sinner contro il ceco Jiri Lehecka, nel match valido per il terzo turno del Roland Garros 2025. Il n.1 del mondo si è imposto col punteggio di 6-0 6-1 6-2, mettendo in mostra tutte le sue qualità e annullando letteralmente il ceco. Ne ha parlato Lehecka in conferenza stampa: “ Si capiva che stavamo giocando sulla terra battuta. Ma la differenza principale era nel mio gioco, non nel suo. Lui ha giocato in modo incredibile. Oggi c’era un solo dominatore in campo; ha fatto tutto alla perfezione. Mi sentivo come se stessi giocando contro me stesso, perché lui era mille volte più bravo in tutto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jiri Lehecka: “Jannik Sinner mi ha fatto il c…o, solo Alcaraz può batterlo qui a Parigi”

Chi è Jiri Lehecka, l’avversario di Sinner al Roland Garros oggi: servizio potente e ottima solidità da fondo

Oggi al Roland Garros, Jannik Sinner si prepara ad affrontare Jiri Lehecka, un giovane talento ceco con un servizio potente e una straordinaria solidità da fondo.

