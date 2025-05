Jasmine Paolini in corsa per rimanere in top5 anche dopo il Roland Garros. Fondamentale la vittoria di Roma

Jasmine Paolini è pronta a lottare per mantenere la sua posizione tra le top 5 WTA dopo il Roland Garros. La sua recente vittoria a Roma ha dato slancio alla sua carriera, dimostrando che il talento italiano è più vivo che mai. In un contesto di crescente competitività nel tennis femminile, i riflettori sono puntati su di lei. Riuscirà a superare le avversarie e confermare il suo indiscusso valore? La risposta potrebbe sorprendervi!

Vero, c’è la finale ancora tutta da difendere al Roland Garros e vero, la situazione di chi è ancora in tabellone non permette di fare reali voli pindarici attraverso il ranking WTA. Jasmine Paolini, però, ha trovato il modo di attutire al meglio qualsiasi conseguenza possa derivare da uno spicchio di tabellone che definire infernale è anche poco, specie considerando la differenza non piccola (abissale no, ma non piccola sì) che c’è rispetto alla parte bassa. A conti fatti allo stato attuale delle cose, la toscana è pienamente in corsa sia per rimanere al numero 4 del mondo che, più in generale, per rimanere nelle prime cinque posizioni del ranking WTA. 🔗 Leggi su Oasport.it