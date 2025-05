Jannik Sinner resta concentrato | Tutto può cambiare Andrey Rublev è un avversario impegnativo

Jannik Sinner sta dimostrando una solidità impressionante, con vittorie schiaccianti che lo pongono tra i favoriti del tennis mondiale. Ogni match è un passo verso la leggenda, ma l'imminente sfida con Andrey Rublev rappresenta un banco di prova cruciale. In un'epoca in cui la competitività nel tennis è alle stelle, Sinner si prepara a scrivere la sua storia. Riuscirà a mantenere alta la concentrazione e a dominare anche contro avversari ostici?

Una vittoria da schiacciasassi. Jannik Sinner si sta abituando in questo rientro agonistico a rifilare 6-0 ai suoi avversari. Dopo quanto accaduto a Roma nelle partite contro il norvegese Casper Ruud e l’americano Tommy Paul, c’è stata una replica nel terzo turno del Roland Garros 2025 contro il ceco Jiri Lehecka. Il n.1 del mondo si è imposto con lo score di 6-0 6-1 6-2, con il ceco che in maniera autoironica ha esultato nel momento in cui è riuscito a conquistare un game nel secondo parziale. Una vittoria schiacciante e ora il pensiero è agli ottavi di finale dove affronterà il russo Andrey Rublev: “ Andrey è un avversario difficile, ostico, che è stato ed è un giocatore alla fine sempre costante, tante stagioni dove fa molto bene, fa tante semifinali e finali, vince il torneo, è esperto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner resta concentrato: “Tutto può cambiare, Andrey Rublev è un avversario impegnativo”

