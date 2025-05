Jannik Sinner può superare Alcaraz nella ATP Race? La rincorsa per il primo posto

Jannik Sinner è pronto a dare il massimo nella rincorsa per il primo posto nella ATP Race, mentre Carlos Alcaraz affronta un Roland Garros più incerto del previsto. Con i suoi recenti passi falsi, Alcaraz avrà bisogno di tutto il suo talento contro Ben Shelton. Questo torneo mette in luce la crescente competitività nel tennis maschile: chi sarà il nuovo re della terra rossa? La tensione è palpabile!

Carlos Alcaraz ha concesso a sorpresa un set all'ungherese Fabian Marozsan e al bosniaco Damir Dzumhur, ma è comunque riuscito a qualificarsi agli ottavi di finale del Roland Garros dove incrocerà il temibile statunitense Ben Shelton in quello che potrebbe essere il primo vero test per il campione in carica sulla terra rossa di Parigi. Considerando il risultato già acquisito nella capitale francese, il numero 2 del mondo ha rafforzato il primo posto nella ATP Race, la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i risultati conseguiti durante la stagione in corso. Il 22enne si è infatti issato a quota 3.