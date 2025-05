Jannik Sinner maramaldeggia al Roland Garros | prova di forza e appena 3 game lasciati a Lehecka!

Jannik Sinner continua a scrivere la sua storia al Roland Garros 2025, dimostrando una forza inarrestabile con un netto 6-0, 6-1, 6-2 su Jiri Lehecka. Un dominio che non solo lo proietta agli ottavi, ma segna anche un momento cruciale nella sua carriera da numero 1 del mondo. Il prossimo appuntamento? Una sfida elettrizzante contro Andrey Rublev. Siamo pronti a vivere un tennis ad altissimo livello!

Jannik Sinner non ha nessun problema nel qualificarsi per gli ottavi di finale del Roland Garros 2025. Dominio assoluto per il numero 1 del mondo sul Court Suzanne Lenglen: a farne le spese è il ceco Jiri Lehecka, che è costretto a cedere per 6-0 6-1 6-2. Ora per il classe 2001 di Sesto Pusteria l’ottavo di finale contro Andrey Rublev, con il russo che usufruisce di un giorno di riposo gratis a causa del forfait del francese Arthur Fils. Pronti via, e sul 30 pari un doppio fallo di Lehecka procura a Sinner la prima palla break, prontamente sfruttata con un gran dritto da lontano volto ad aprire il campo e, due colpi dopo, chiudere con la volée bassa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner maramaldeggia al Roland Garros: prova di forza e appena 3 game lasciati a Lehecka!

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza

Oggi, in un clima di grande emozione, Jannik Sinner ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dopo un vivace scambio di battute a distanza.

Cerca Video su questo argomento: Jannik Sinner Maramaldeggia Roland Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Jannik Sinner maramaldeggia al Roland Garros: prova di forza e appena 3 game lasciati a Lehecka!

Da oasport.it: Jannik Sinner non ha nessun problema nel qualificarsi per gli ottavi di finale del Roland Garros 2025. Dominio assoluto per il numero 1 del mondo sul ...

Jannik Sinner strabordante, ko tecnico per Jiri Lehecka: l'azzurro avanza agli ottavi in un baleno

eurosport.it scrive: TENNIS, ROLAND GARROS - Prestazione di strapotere assoluto del numero uno al mondo, che lascia le briciole a uno sconsolatissimo Jiri Lehecka. E dire che il gio ...

Jannik Sinner e il raffreddore: cos’è successo al Roland Garros? “Il livello di tennis si è alzato”

Riporta oasport.it: Jannik Sinner ha sconfitto il francese Richard Gasquet e si è qualificato al terzo turno del Roland Garros, dove se la dovrà vedere con il ceco Jiri ...