Jannik Sinner sta riscrivendo le regole del tennis! Dopo il caso Clostebol, il campione italiano è tornato più forte che mai, regalando emozioni da brivido al pubblico. La sua incredibile performance contro Lehecka ha trasformato ogni match in un evento imperdibile, quasi un'esibizione. Il suo talento sta catturando l'attenzione di tutti, dimostrando che la resilienza paga. Non perdere l’occasione di vederlo in azione, è un momento storico!

Ormai alcune partite di Jannik Sinner sembrano quasi dei semplici match di esibizione. Nonostante lo stop forzato dopo il caso Clostebol, il numero uno al mondo è tornato a essere inarrestabile, ingiocabile, fenomenale. Lo si era già compreso agli Internazionali di Roma. Soprattutto nel match contro Holger Rune, che a dirla tutta non sarebbe neanche l'ultimo arrivato. In quell'occasione l'azzurro travolse il norvegese. Tanto che, al primo game conquistato dall'avversario, esultò come se avesse vinto la partita. E il pubblico accompagnò la sua commedia con tanto di applausi e incitamenti. È successo di nuovo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, Lehecka vince un game? E il pubblico... robe mai viste

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza

Oggi, in un clima di grande emozione, Jannik Sinner ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dopo un vivace scambio di battute a distanza.

Roland Garros, Sinner di un altro mondo: clamoroso dominio contro Lehecka, ora Rublev

Lo riporta ubitennis.com: Tennis - Roland Garros | Prestazione dominante dell'azzurro che strapazza l'avversario in poco più di un'ora e mezza ...

Lehecka scherza con Sinner: esultanza per un game vinto sul 6-0, 5-0. E il pubblico lo acclama

Da oasport.it: Jannik Sinner ha aggredito Jiri Lehecka fin dalle battute iniziali nell'incontro valido per il terzo turno del Roland Garros, vincendo perentoriamente il ...

Lehecka strappa un game a Sinner, la reazione del pubblico al Roland Garros è pura tenerezza

Segnala fanpage.it: Jannik è devastante e sta per vincere anche il 2° set in meno di un'ora poi commette un errore e gli spettatori esplodono per la gioia ...