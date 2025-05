Jannik Sinner il colpo del fenicottero sconvolge il tennis

Jannik Sinner incanta Parigi con il suo “colpo del fenicottero”, un gesto tecnico che sta già facendo discutere esperti e appassionati di tennis. Dopo una vittoria netta su Lehecka, il giovane talento italiano non solo conquista il campo, ma segna un nuovo trend nel mondo del tennis, dove originalità e innovazione si intrecciano. Siamo pronti a vedere come questa mossa cambierà le strategie dei suoi avversari? La sfida è lanciata!

Dalla volpe al fenicottero il passo è più breve di quanto si immagini. Jannik Sinner continua a dare spettacolo ai Roland Garros di Parigi. Il numero uno al mondo ha travolto in tre set il ceco Jiri Lehecka. Un match impressionante, con i primi due set scivolati in via in scioltezza. E con l'azzurro che ha sfoggiato un colpo ancora sconosciuto ai suoi innumerevoli ammiratori. A inizio partita c'è stato un bello scambio tra l'altoatesino e il suo avversario. Poi, a un certo punto, il ceco ha chiamato a rete l'azzurro. Sinner si è fiondato sulla pallina. Ma poi è rimasto quasi incastrato con la rete. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, il colpo del fenicottero sconvolge il tennis

