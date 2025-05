Jannik Sinner è devastante triturato Lehecka Il punto che fa esplodere Parigi

Jannik Sinner continua a incantare al Roland Garros! Con una vittoria schiacciante contro Jiri Lehecka, il giovane talento italiano mostra di essere inarrestabile. Con un punteggio di 6-0, 6-1, 6-2, Sinner non lascia scampo ai suoi avversari, dimostrando una forma impressionante. Questo dominio sul campo riflette un trend sempre più forte nel tennis: la nascita di nuove stelle pronte a riscrivere la storia. Rimanete sintonizzati, perché S

Inesorabile. Per adesso il cammino di Jannik Sinner al Roland Garros non conosce difficoltà. Ottavi raggiunti con la terza vittoria in tre set. La 'vittima' stavolta è il ceco Jiri Lehecka, al quale ha lasciato appena tre game: spazzato via con il punteggio di 6-0, 6-1, 6-2. Partenza devastante del numero 1 del mondo (11-0), con Lehecka che ha festeggiato con il pubblico in piedi ad applaudire come un trionfo il primo game a suo favore. Sempre vestito come Luigi ma Super come Mario, Sinner ha impiegato 94 minuti a centrare il 17esimo successo di fila in uno Slam. Prossimo avversario il russo Andrey Rublev. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner è devastante, triturato Lehecka. Il punto che fa esplodere Parigi

