Jannik Sinner cauto | Ogni giorno cambia tutto Ho lavorato sui dettagli per la terra Spero Musetti in top5

Jannik Sinner, il giovane talento del tennis italiano, si sta affermando come una vera e propria forza della natura. Con vittorie schiaccianti come quella contro Jiri Lehecka al Roland Garros, il suo rientro agonistico è uno spettacolo da non perdere. Ma non è solo la potenza a colpirci: Sinner punta sui dettagli, sognando di avere un compagno di avventure, Musetti, tra i top 5. Un futuro brillante attende il tennis azzurro!

Una vittoria da schiacciasassi. Jannik Sinner si sta abituando in questo rientro agonistico a rifilare 6-0 ai suoi avversari. Dopo quanto accaduto a Roma nelle partite contro il norvegese Casper Ruud e l'americano Tommy Paul, c'è stata una replica nel terzo turno del Roland Garros 2025 contro il ceco Jiri Lehecka. Il n.1 del mondo si è imposto con lo score di 6-0 6-1 6-2, con il ceco che in maniera autoironica ha esultato nel momento in cui è riuscito a conquistare un game nel secondo parziale. Una vittoria schiacciante e ora il pensiero è agli ottavi di finale dove affronterà il russo Andrey Rublev: " Andrey è un avversario difficile, ostico, che è stato ed è un giocatore alla fine sempre costante, tante stagioni dove fa molto bene, fa tante semifinali e finali, vince il torneo, è esperto.

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza

Oggi, in un clima di grande emozione, Jannik Sinner ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dopo un vivace scambio di battute a distanza.

