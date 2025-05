Jacobelli sicuro | Allegri al Milan? Ecco cos’è successo E su questo obiettivo Inter dico…

Javier Jacobelli non ha dubbi: Massimiliano Allegri potrebbe tornare al Milan, un evento che scatenerebbe reazioni forti in tutto il panorama calcistico italiano. Con l'Inter pronta a puntare su talenti come Samuele Ricci, la rivalità tra le due squadre si intensifica. Ritorni e nuovi obiettivi segnano un calcio in continua evoluzione, dove ogni scelta può cambiare le sorti di una stagione. Rimanete sintonizzati, la saga è appena iniziata!

Javier Jacobelli non usa mezzi termini, ecco cosa svela sull’arrivo di Allegri al Milan, poi sull’obiettivo Inter vicino ai rossoneri.. Intervenuto in esclusiva a Milannews24, Xavier Jacobelli ha parlato di Allegri quale prossimo allenatore rossonero, ma anche di Samuele Ricci (in passato accostato all’ Inter ma che sembra destinato al Diavolo). RICCI AL MILAN – « I tifosi del Torino sono condannati a veder partire i loro giocatori più importanti. Lo scorso anno Buongiorno e Bellanova. Ricci è uno dei centrocampisti più importanti dell’ultima generazione del panorama nazionale, però non basterà soltanto lui. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Jacobelli sicuro: «Allegri al Milan? Ecco cos’è successo. E su questo obiettivo Inter dico…»

