Jackie Chan | Mia madre non ha mai visto i miei film fino alla fine

In un curioso aneddoto, Jackie Chan rivela che sua madre non ha mai visto un suo film fino alla fine. Questo sorprendente dettaglio mette in luce come, anche nelle vite delle superstar, i legami familiari possano seguire dinamiche inaspettate. In un'epoca in cui il cinema è sempre più influenzato dal pubblico e dai social media, la semplice autenticità di un genitore che non si lascia trascinare dal successo del figlio è un messaggio potente. Chi di voi può dire di avere un supporto incondizionato simile

La star di Karate Kid: Legends ha raccontato il rapporto di sua mamma con la sua lunga e longeva carriera nel mondo del cinema. Nonostante Jackie Chan sia una delle più grandi star del cinema c'è una persona che non ha mai visto un suo film dall'inizio alla fine. La mamma dell'attore, come ha raccontato lo stesso Chan, non ha mai concluso la visione di uno dei suoi lungometraggi. Jackie Chan, premiato con l'Oscar onorario qualche anno fa, ha spiegato il motivo di questa scelta di sua madre Lee-lee Chan nel corso di una intervista rilasciata a People. La madre di Jackie Chan non guarda i film del figlio "Iniziava a guardare il film, magari dai titoli di testa.

Nel cast di

