IXPE e NASA rivelano la crescente polarizzazione a raggi X in 1E 1841-045 nei resti di Kes 73

Una nuova era nell’astrofisica si apre grazie alla missione IXPE della NASA e dell'ASI! La scoperta della polarizzazione dei raggi X in 1E 1841-045, un magnetar nei resti di Kes 73, offre una chiave per comprendere i misteri dell'universo. Questa osservazione non solo arricchisce il nostro sapere, ma sottolinea l'importanza della collaborazione internazionale nella ricerca scientifica. Un passo avanti che potrebbe svelare ulteriori enigmi cosmici!

Una scoperta rivoluzionaria nel campo dell'astrofisica delle alte energie ha portato nuova luce sulle proprietà dei raggi X emessi da una magnetar durante un periodo di estrema attività. Grazie alla collaborazione tra la NASA e l'Agenzia Spaziale Italiana, la missione Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) ha realizzato l'osservazione della luce polarizzata proveniente da questo particolare .

