Ius Scholae la psicologa | Bambini e ragazzi avvertono una discrepanza

L’iuss scholae, il riconoscimento della cittadinanza per i minori nati da genitori stranieri, è più di una questione legale: rappresenta un passo fondamentale verso l'inclusione e l'appartenenza. Come sottolinea la psicologa Ivana Simonelli, la mancanza di questo riconoscimento crea disorientamento nei bambini e ragazzi, privandoli di un'identità condivisa. In un'epoca in cui le diversità sono sempre più celebrate, dare voce ai giovani è essenziale per costruire un futuro

"Il riconoscimento della cittadinanza ai minori che sono nati da genitori stranieri e crescono studiano e vivono in Italia sosterrebbe il senso di appartenenza al nostro Paese. Ciascuno di noi, infatti, sente il bisogno di riconoscere la propria appartenenza a luoghi, territori, culture". Così Ivana Simonelli, psicologa, psicoterapeuta e psicopedagogista, fondatrice del Metodo Psicopedaogico "Dillo con la Voce", illustra gli effetti che l'adozione di provvedimenti come lo Ius Soli o lo Ius Scholae avrebbe su un piano psicologico. Da ormai diverso tempo in Italia si discute di una riforma della cittadinanza: sul tavolo ci sono diverse proposte che spaziano dallo Ius Soli, che prevede il riconoscimento per chi è nato sul territorio italiano e lo Ius Scholae, che lega l'acquisizione della cittadinanza alla frequenza di un ciclo di studi nelle scuole italiane.

