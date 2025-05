Italposa Softball Forlì sfida Old Parma e Rheavendors Caronno nel girone di ritorno

Il girone di ritorno del campionato di softball si accende con una sfida avvincente: l’Italposa Softball Forlì affronta l’Old Parma, prima tappa di una doppietta che culminerà lunedì contro le Rheavendors Caronno. Non solo sport, ma una lotta per la quarta posizione che infiamma il cuore dei tifosi e alimenta la passione per questo sport in continua crescita nel nostro paese. Chi riuscirà a brillare?

Il girone di ritorno inizia con una 'doppietta' di impegni per l' Italposa Softball Forlì, che prima sale in terra emiliana, nella tana dell' Old Parma oggi alle 15 (gara2 inizierà 45 minuti dopo la conclusione di gara1), e poi al Buscherini riceverà lunedì le Rheavendors di Caronno, a braccetto proprio con Forlì in quarta piazza. Si parte dunque questo pomeriggio contro la Pubbliservice Old Parma. Le emiliane attualmente occupano l'ultima posizione in classifica con una sola vittoria in 18 gare e stanno cercando il modo per provare a risalire la china. Sono arrivate le straniere, con la pitcher americana Daugherty che si sta rivelando più competitiva nel box, con.

Softball, l'Italposa torna da Caronno con un pareggio che fa ben sperare

L'Ialposa di Forlì torna da Caronno con un pareggio che riaccende le speranze. Dopo tre sconfitte consecutive, le forlivesi brillano nella settima giornata di regular season, sfiorando la vittoria in gara 1 e trionfando in gara 2 con un punteggio di 2 a 1.

