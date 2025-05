Italiano torturato a New York indagine su due poliziotti

Un italiano torturato a New York scuote l'opinione pubblica e riaccende il dibattito sulla brutalità della polizia. Due agenti, uno con 20 anni di servizio, sono ora sotto inchiesta. Questo caso non è solo un episodio isolato, ma si inserisce in un contesto globale di crescente attenzione verso i diritti umani e di richiesta di maggiore responsabilità all'interno delle forze dell'ordine. La verità deve venire a galla!

Si tratta di Robert Cordero, un veterano con 20 anni di servizio, di cui gli ultimi quattro nella scorta del primo cittadino della Grande Mela, Eric Adams, e di Raymond J. Low, che indaga sui casi di droga a Manhattan. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Italiano torturato a New York, indagine su due poliziotti

New York, turista italiano rapito e torturato per due settimane: un arresto

Un turista italiano di 28 anni è stato rapito e torturato per due settimane a New York, dove viveva con un trader di criptovalute che aveva affittato l’appartamento.

Italiano sequestrato e torturato a New York: indagati due detective, uno era nella scorta del sindaco

Si legge su fanpage.it: Michael Carturan, 28enne italiano e trader di criptovalute, è stato sequestrato e torturato a New York per ottenere le sue password Bitcoin ...

Italiano torturato a NY, indagine su due poliziotti

Secondo ansa.it: Si infittisce e getta una nuova ombra anche sul sindaco dem di New York il caso di Michael Valentino Teofrasto Carturan, il 28enne investitore di criptovalute italiano sequestrato e torturato per tre ...

Italiano torturato a New York, indagati anche due poliziotti. “Uno è nella scorta del sindaco Adams”

Scrive msn.com: La notizia riportata dal New York Post. I due agenti sono stati sospesi dal servizio. L’ufficio del primo cittadino della Grande Mela: turbati dalle accuse ...