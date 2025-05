Italiano torturato a New York indagati anche due poliziotti Uno è nella scorta del sindaco Adams

Il caso di Michael Valentino Teofrasto Carturan, trader di criptovalute, si trasforma in un thriller urbano che scuote New York. L’indagine che coinvolge due poliziotti, uno addirittura nella scorta del sindaco Adams, solleva interrogativi inquietanti su corruzione e collusione nella Grande Mela. Questo episodio non solo ci ricorda i rischi del mondo delle crypto, ma mette in luce anche l’oscurità che può celarsi dietro istituzioni apparentemente solide. Un giallo da seguire con attenzione!

Roma, 31 maggio 2025 – Si infittisce il giallo del sequestro dell’italiano Michael Valentino Teofrasto Carturan, il trader di criptovalute torturato a New York. Due detective della polizia, di cui uno che fa parte della scorta del sindaco Eric Adams, sono sotto indagine per presunti legami con il caso. Secondo quanto riporta il New York Post, tra di loro c'è un detective fuori servizio che si ritiene fosse alla guida dell'auto che ha portato il milionario italiano di Bitcoin dall'aeroporto alla lussuosa casa di SoHo il 6 maggio, dove poi sarebbe stato tenuto prigioniero e torturato per settimane da una coppia di trader di criptovalute. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Italiano torturato a New York, indagati anche due poliziotti. “Uno è nella scorta del sindaco Adams”

New York, turista italiano rapito e torturato per due settimane: un arresto

Un turista italiano di 28 anni è stato rapito e torturato per due settimane a New York, dove viveva con un trader di criptovalute che aveva affittato l’appartamento.

