Italiano sequestrato e torturato a New York | indagati due detective uno era nella scorta del sindaco

Un incubo che tocca da vicino il mondo delle criptovalute: Michael Carturan, 28 anni, è stato sequestrato e torturato a New York per le sue password Bitcoin. La notizia scuote non solo la comunità italiana all'estero, ma l'intero settore crypto, sempre più bersaglio di crimine organizzato. Sotto indagine due detective, uno dei quali faceva parte della scorta del sindaco. Questi eventi sollevano interrogativi inquietanti sulla sicurezza in una città iconica.

Michael Carturan, 28enne italiano e trader di criptovalute, è stato sequestrato e torturato a New York per ottenere le sue password Bitcoin. Fuggito insanguinato, ora risultano indagati due detective – uno nella scorta del sindaco – e un imprenditore svizzero. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Italiano sequestrato e torturato a New York: indagati due detective, uno era nella scorta del sindaco

Turista italiano sequestrato e torturato a New York per due settimane, arrestato un uomo

Un turista italiano di 28 anni è stato sequestrato e torturato a New York per due settimane. Un sospettato è stato arrestato a Soho, Lower Manhattan, con l’accusa di aver commesso il crimine.

Cerca Video su questo argomento: Italiano Sequestrato Torturato New Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Italiano sequestrato e torturato a New York per due settimane, poi riesce a scappare. Arrestati un uomo e una…; Turista italiano sequestrato e torturato a New York; Rapito e torturato a New York: arrestato un uomo, si indaga anche su una donna; New York, tenuto prigioniero e torturato in un appartamento: italiano riesce a fuggire. Un arresto. 🔗Cosa riportano altre fonti

Italiano sequestrato e torturato a New York: indagati due detective, uno era nella scorta del sindaco

Riporta fanpage.it: Michael Carturan, 28enne italiano e trader di criptovalute, è stato sequestrato e torturato a New York per ottenere le sue password Bitcoin ...

New York, anche due poliziotti indagati per il sequestro del trader italiano delle criptovalute

Secondo ilgiornale.it: Un detective che fa parte della scorta del sindaco Eric Adams è tra i due poliziotti che risultano ora indagati per il caso dell'italiano sequestrato e torturato a New York.

Italiano sequestrato e torturato a New York, anche due poliziotti indagati

msn.com scrive: Secondo il New York Post per la vicenda che ha coinvolto il trader Michael Valentino Teofrastro Caraturan ci sarebbe anche John Waetz, agente della scorta del sindaco Eric Adams. L’ufficio del primo c ...