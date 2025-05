Italiano | Restare al Bologna era la mia priorità il progetto è ambizioso Ecco cosa ho chiesto alla dirigenza

Vincenzo Italiano ha scelto di rimanere al Bologna, confermando il suo impegno in un progetto ambizioso. Le sue parole rivelano un legame profondo con la città e la squadra, enfatizzando l'importanza della stabilità in un periodo dove molti allenatori cambiano frequentemente. Con un occhio al futuro, Italiano punta a costruire un Bologna competitivo: che sia l'inizio di una nuova era? Scopri i dettagli del suo piano!

Le parole di Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, sulla sua scelta di rinnovare con i rossoblù. Vincenzo Italiano ha parlato al Resto del Carlino della sua scelta di rinnovare con il Bologna. «La mia priorità è sempre stata il Bologna, la priorità era parlare con i dirigenti ed ero convinto che

Bologna, 31 maggio 2025 – In un clima di festa e passione, Vincenzo Italiano ha conquistato il cuore di quarantamila tifosi che lo hanno accolto in Piazza Grande.

Da msn.com: L’allenatore rossoblù dopo la firma: “La società deve costruire una squadra forte. Solo così si può arrivare in fondo alle competizioni, questa gente lo merita” ...

