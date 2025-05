Italiano | Bologna ci siamo Sul pullman l’ultima spinta per restare

Bologna, 31 maggio 2025 – In un clima di festa e passione, Vincenzo Italiano ha conquistato il cuore di quarantamila tifosi che lo hanno accolto in Piazza Grande. Ma cosa rende questa storia così speciale? È la celebrazione di un sogno che si realizza per chi, partendo dalla provincia, ha dovuto lottare più degli altri. Un esempio di perseveranza che risuona in un'epoca in cui il merito sta tornando al centro del dibattito. Non perderti questo racconto di determinazione!

Bologna, 31 maggio 2025 – Santi che pagano il suo pranzo, non ne ha mai avuti. Perché quando vieni dalla provincia, dovrai sempre fare della strada in più degli altri. In fondo a quella strada, però, in una domenica di fine maggio, Vincenzo Italiano ha trovato quarantamila persone a celebrarlo. La sua piazza Grande, se l’è costruita sanpietrino dopo sanpietrino. E adesso può godersi un po’ di sole della sua Sicilia, dopo giornate, le ultime, che ai bolognesi sono parse interminabili. Fino a quella firma. La firma. Vincenzo Italiano sul pullman scoperto che ha attraversato la città tra due ali di folla per festeggiare la Coppa Italia conquistata nella finale di Roma Italiano, tante squadre la volevano, una in particolare, il Milan. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Italiano: “Bologna, ci siamo. Sul pullman l’ultima spinta per restare”

Milan Bologna, parla Italiano: «I miei ragazzi sono stati incredibili! Dedico questa vittoria a Joe Barone»

Nella finale di Coppa Italia, il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, esprime la sua emozione per la straordinaria prestazione della squadra.

Cerca Video su questo argomento: Italiano Bologna Siamo Pullman Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Italiano: “Bologna, ci siamo. Sul pullman l’ultima spinta per restare”; Festa Bologna: domenica sfilata in pullman per il trionfo in Coppa Italia; Il Bologna festeggia la Coppa Italia: tutte le info e la parata dei giocatori sul bus scoperto; Città in festa per la Coppa Italia: Giorno perfetto per tifare il Bologna | VIDEO. 🔗Cosa riportano altre fonti

Vincenzo Italiano rinnova con il Bologna fino al 2027: ingaggio e sfide future

Secondo ilrestodelcarlino.it: Il Bologna Fc 1909 ufficializza il rinnovo di Vincenzo Italiano fino al 2027. Ingaggio aumentato e nuove sfide in Serie A.

Vincenzo Italiano e il futuro del Bologna: verso il rinnovo del contratto

Da msn.com: Il Bologna punta al rinnovo di Vincenzo Italiano dopo la vittoria della Coppa Italia. Oggi incontro decisivo con Saputo.

Bologna, oggi il pullman scoperto sfila tra le vie del centro. A Napoli di lunedì

Da msn.com: Il Bologna ha chiuso alla grande questa entusiasmante stagione portando a casa la gloriosa Coppa Italia, dopo 51 anni dall'ultima vittoria della squadra emiliana. Una impresa a dir poco straordinaria ...