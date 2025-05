Italia trionfa a Cartoons On The Bay con premi per lungometraggi e serie TV

L'Italia brilla alla 29/a edizione di Cartoons On The Bay, portando a casa due prestigiosi premi per lungometraggi e serie TV. Questo successo non solo celebra il talento creativo italiano, ma si inserisce in un trend globale di riscoperta e valorizzazione dell'animazione come forma d'arte innovativa e coinvolgente. Scopri come il nostro Paese sta plasmando il futuro dell'animazione, conquistando cuori e menti in tutto il mondo!

Due i premi ottenuti dall'Italia per i lungometraggi nella 29a edizione di Cartoons On The Bay, il festival di animazione diretto da Roberto Genovesi, promosso da Rai e organizzato da Rai Com, in collaborazione con la Regione Abruzzo e il comune di Pescara. La giuria formata da Rob Minkoff (regista de "Il Re Leone"), Alberto Rigoni (Head of Content and Productions di Lucca Crea, società che organizza Lucca Comics) e Flavio Natalia (direttore di "Ciak" e "ciakmagazine") ha assegnato la Menzione Speciale Best Soundtrack a "Bartali's bicycle", Italia, diretto da Enrico Paolantonio e prodotto da Lynx Multimedia Factory in collaborazione con Rai Kids.

Cartoons on the Bay 2025 apre con IA, Pulcinella Award e premi a Quentin Blake e Rob Minkoff

Cartoons on the Bay 2025 è ufficialmente aperto! Con l’assegnazione del Pulcinella Award a leggende come Quentin Blake e Rob Minkoff, il festival celebra non solo l’animazione, ma anche la creatività senza confini.

