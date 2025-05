Italia meta preferita per i viaggi di nozze | Roma supera Londra e Tokyo

L'Italia conquista il cuore degli sposi di tutto il mondo: nel 2025, Roma supera Londra e Tokyo, diventando la meta ideale per i viaggi di nozze. Questo traguardo, sancito dal Luxe Report di Virtuoso, evidenzia non solo la bellezza dei nostri paesaggi, ma anche la crescente tendenza a cercare esperienze uniche e romantiche. Scoprire l'arte, la gastronomia e la cultura italiana è un sogno che si avvera. È tempo di organizzare un viaggio indimenticabile!

Nel 2025 l’Italia conquista il primo posto nelle preferenze mondiali per i viaggi di nozze. A certificare il primato del Belpaese è il Luxe Report 2025 di Virtuoso, la rete globale specializzata in turismo high-end, che assegna all’Italia il titolo di Top Global Destination 2025, superando destinazioni tradizionalmente forti come Grecia, Francia, Giappone e Croazia. L’Italia domina il turismo di lusso e dei matrimoni. Tra i segmenti più dinamici e redditizi del settore turistico si conferma quello dei viaggi di nozze. L’Italia è la destinazione preferita dalle coppie per la luna di miele, superando mete da sogno come Bali, Polinesia, Maldive e, ancora una volta, la Grecia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Italia meta preferita per i viaggi di nozze: Roma supera Londra e Tokyo

Turismo di lusso e viaggi di nozze, Italia meta preferita

Turismo di lusso e viaggi di nozze, Italia meta preferita

