Italia-Iran oggi amichevole volley 2025 | orario 31 maggio tv programma streaming

Oggi, 31 maggio, l'Italia sfida l'Iran in un'amichevole di volley maschile a Padova, alle 18.30. Questo match non è solo un test, ma un'importante opportunità per affinare la squadra in vista della Nations League imminente. Con i nostri ragazzi che puntano a brillare sul palcoscenico internazionale, ogni punto sarà combattuto! Non perdere l'occasione di vedere il futuro del volley italiano in azione: sintonizzati e fai il tifo!

Oggi sabato 31 maggio maggio (ore 18.30) si gioca Italia-Iran, incontro amichevole di volley maschile. La nostra Nazionale scenderà in campo a Padova per fronteggiare nell’ultimo test di avvicinamento alla Nations League (in programma a Quebec City tra una decina di giorni). Si tratta della rivincita della partita disputata ieri pomeriggio a Cavalese. Rifinitura generale per diversi big a disposizione del CT Fefé De Giorgi: il palleggiatore Simone Giannelli; gli schiacciatori Mattia Bottolo e Francesco Recine; gli opposti Yuri Romanò, Kamil Rychlicki e Alessandro Bovolenta; i centrali Simone Anzani e Giovanni Gargiulo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Iran oggi, amichevole volley 2025: orario 31 maggio, tv, programma, streaming

Finale di Coppia Italia 2025 a Roma: strade chiuse e divieti. Mappa e piano di sicurezza per il 14 maggio

Il 14 maggio 2025 Roma si prepara ad ospitare la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, con traffico da gestire e sicurezza al primo posto.

Cerca Video su questo argomento: Italia Iran Oggi Amichevole Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Italia-Iran in diretta streaming su YouTube; De Giorgi fa esperimenti, l'Italvolley perde il test al tie break contro l'Iran; La Diretta di Italia-Iran | Pallavolo – Amichevole Internazionale; L'Italia si arrende all'Iran nella prima amichevole. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Italia-Iran oggi, amichevole volley 2025: orario 31 maggio, tv, programma, streaming

Si legge su oasport.it: Oggi sabato 31 maggio maggio (ore 18.30) si gioca Italia-Iran, incontro amichevole di volley maschile. La nostra Nazionale scenderà in campo a Padova per ...

Italia-Iran di volley oggi non si vedrà in tv: orario, programma, streaming

Secondo oasport.it: Oggi venerdì 30 maggio (ore 16.00) si gioca Italia-Iran, incontro amichevole di volley maschile. La nostra Nazionale ha sconfitto la Germania nel test ...

L'Italia si arrende all'Iran nella prima amichevole

Si legge su corrieredellosport.it: Azzurri battuti al tie break 2-3 (25-23, 18-25, 25-14, 21-25, 11-15) dalla formazione allenata da Piazza dopo essere andati due volte in vantaggio ...