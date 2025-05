Italia-Grecia oggi amichevole basket femminile 2025 | orario tv programma streaming

Oggi l'Italbasket femminile scende in campo contro la Grecia in una sfida amichevole che promette emozioni! Questo incontro non è solo un test, ma un passo fondamentale verso gli Europei di basket 2025. Le azzurre, guidate da Andrea Capobianco, cercano di affinare la loro strategia, mentre l’attenzione cresce attorno a questo sport, sempre più seguito e apprezzato. Non perdere l’occasione di vedere il futuro del basket femminile italiano in azione!

Secondo giro d’impegni dell’Italbasket femminile verso gli Europei. Questo fine settimana l’Italia di Andrea Capobianco lo passerà ad Inca, nelle Baleari. Prima avversaria è la Grecia, una delle quattro squadre il cui Paese ospita la rassegna continentale. Per le azzurre un nuovo test, quello odierno con le elleniche, del quale non faranno parte Olbis Andrè, Carlotta Zanardi e Martina Kacerik, rimaste a Roma per via di qualche problema di natura fisica. Nella mattina verrà deciso il novero delle 12 azzurre che scenderanno in campo. La Grecia mantiene un roster che, di fatto, unisce due generazioni e i cui punti di congiunzione sono Spanou, Fasoula e Christinaki. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Grecia oggi, amichevole basket femminile 2025: orario, tv, programma, streaming

Cerca Video su questo argomento: Italia Grecia Oggi Amichevole Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Azzurre: oggi a Kortrijk altro test col Belgio (ore 17.00, Live YouTube); Nazionali | Dodici biancocelesti convocati; Azzurre: Mons, Belgio-Italia 83-70 (Matilde Villa 13). Domenica altro test a Kortrijk (ore 17.00); Basket femminile, Italia-Grecia: dove vedere la diretta. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Basket femminile, Italia-Grecia: dove vedere la diretta

calciomagazine.net scrive: BOLOGNA - Dopo i due test giocati in Belgio, torna in campo domani sera la Nazionale Femminile nel terzo impegno del percorso di avvicinamento al FIBA ...

Diretta/ Italia Grecia (risultato finale 74-70): vittoria azzurra con brivido finale

Scrive ilsussidiario.net: Amichevoli di lusso quindi per l’Italia, come quella vinta ieri contro la Serbia e naturalmente di nuovo oggi contro la Grecia padrona di casa, per tutte queste Nazionali sulla strada degli ...

Germania-Italia di volley maschile oggi non si vedrà in tv: c’è l’alternativa dello streaming?

Si legge su oasport.it: Oggi domenica 25 maggio (ore 16.00) si gioca Germania-Italia, incontro amichevole di volley maschile. La nostra Nazionale incomincerà ufficialmente la ...