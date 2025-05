Italia-Francia Tajani Ci possono essere incomprensioni ma Paesi amici

Le incomprensioni tra Italia e Francia non devono spaventare: Antonio Tajani ribadisce l'importanza dell'amicizia tra i due Paesi. L'incontro del 3 giugno tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron segna un passo fondamentale nel rafforzare legami storici, mentre l'Europa cerca coesione in un clima geopolitico incerto. La collaborazione tra le nazioni è più cruciale che mai: è tempo di costruire ponti, non muri!

ROMA (ITALPRESS) – L’incontro del 3 giugno tra il premier Giorgia Meloni e il presidente francesce Emmanuel Macron “a me pare un fatto assolutamente positivo”. Lo ha detto il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine del congresso dei giovani del partito. “Siamo Paesi amici, c’è il Trattato del Quirinale che prevede una collaborazione. A volte ci possono essere incomprensioni e visioni diverse sulla politica estera e sulla politica europea A volte ci possono essere delle incomprensioni, delle visioni diverse, è normale, ma nulla ha mai impedito che ci fosse una relazione positiva tra i nostri paesi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Eurovision 2025: tutti i favoriti secondo i bookmaker. Italia outsider, sorpresa dalla Francia?

Manca poco all'inizio dell'Eurovision Song Contest 2025 a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio. Con l’atmosfera carica di aspettative, i bookmaker annunciano i favoriti, mentre l'Italia si presenta come outsider e la Francia sorprende con proposte audaci.

Cerca Video su questo argomento: Italia Francia Tajani Possono Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Striscia di Gaza, informativa del ministro degli Esteri Tajani alla Camera - in diretta; Macron da Meloni, revanscismo di FdI: È stato lui a chiedere l'incontro. Salvini scettico, Tajani soddisfatto; Le Idf sparano a una delegazione diplomatica a Jenin, Tajani convoca l'ambasciatore di Israele; Inferno Gaza, l'Idf spara colpi di avvertimento contro un convoglio diplomatico. Tajani convoca l'ambasciatore di Tel Aviv. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Italia-Francia, Tajani "Ci possono essere incomprensioni ma Paesi amici"

Riporta laprovinciacr.it: ROMA - L'incontro del 3 giugno tra il premier Giorgia Meloni e il presidente francesce Emmanuel Macron "a me pare un fatto assolutamente positivo". Lo ha detto il vicepremier, ministro degli Esteri e ...

Tajani “Putin non ha intenzione di finire la guerra a breve”

Secondo msn.com: BERGAMO (ITALPRESS) - "Sono un pragmatico". Così, in una intervista a L'Eco di Bergamo, si definisce Antonio Tajani, che riassume il proprio punto di ...

“L’Italia non è più un alleato strategico”. In Germania pressioni Spd sul cancelliere Merz: la reazione di Tajani

Lo riporta thesocialpost.it: La notizia pubblicata dal quotidiano Welt rischia di aprire una crepa diplomatica tra Italia e Germania proprio alla vigilia della visita ufficiale di ...