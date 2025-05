Italia auto si schianta contro un muro | muore bambina di quindici mesi

Una tragedia che ci ricorda l'importanza della sicurezza stradale, soprattutto quando si viaggia con i più piccoli. La morte di una bambina di soli quindici mesi, coinvolta in un incidente a Motta Sant’Anastasia, solleva interrogativi su come possiamo proteggere i nostri cari. Ogni anno, le statistiche parlano chiaro: gli incidenti stradali sono tra le principali cause di mortalità infantile. È tempo di riflettere e agire.

Aveva appena quindici mesi e viaggiava nell'auto della madre quando la corsa si è spezzata contro un muro di cinta, lungo la provinciale 134 che attraversa il territorio di Motta Sant'Anastasia, nel Catanese. Una tragedia improvvisa, un silenzio interrotto solo dalle sirene e dal pianto disperato di chi ha visto finire la vita più fragile in un giorno qualsiasi. Il veicolo, per cause ancora in corso di accertamento, è andato a sbattere contro una proprietà privata. L'urto è stato violentissimo. Immediato l'intervento dei soccorsi, ma quando la bambina è arrivata all' ospedale Garibaldi Nesima di Catania, i tentativi dei medici si sono rivelati inutili.

