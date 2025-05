Italia | anticiclone africano porta caldo record allerta sole per il 2 giugno

L'anticiclone africano si prepara a farci vivere un 2 giugno da record, con temperature che sfiorano i 37 gradi! Mentre il sole brilla su gran parte d'Italia, è fondamentale ricordare l'importanza della protezione solare. Con il caldo in aumento, le giornate estive si avvicinano e la prevenzione è chiave. Pronti per godervi il sole in sicurezza? Non dimenticate di idratarvi e cercare un po' d'ombra!

Sull'Italia si rafforza l'anticiclone africano che porta un 2 giugno caldo e soleggiato, con la temperatura che va oltre i 30 gradi in diverse località, fino a 37 gradi da mercoledì, a parte temporali a tratti anche forti e con grandine sulle Alpi e le Prealpi nelle ore più calde della giornata tra domenica e lunedì. Secondo il meteorologo del sito www.iLMeteo.it, Lorenzo Tedici, "sabato e domenica toccheremo i 32-35°C in Sardegna e 31-32°C a Firenze e Roma, per la Festa della Repubblica il termometro salirà ancora più in alto con 35-36°C a Oristano, 34°C a Foggia e 30°C ancora a Bologna e Milano e tra il 5 e il 10 giugno potremo toccare e localmente superare subito i 40°C all'ombra". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Italia: anticiclone africano porta caldo record, allerta sole per il 2 giugno

Previsioni meteo ponte 2 giugno, l'anticiclone africano porta il caldo ma attenzione a temporali e grandine

Il ponte del 2 giugno si preannuncia caldo, grazie all’anticiclone africano che bussa alle porte dell’estate! Ma non lasciarti ingannare: nelle ore più calde, potrebbero scatenarsi temporali improvvisi e grandine al Nord.

Anticiclone africano sempre più potente, 2 giugno oltre 30 gradi

Si legge su ansa.it: Sull'Italia si rafforza l'anticiclone africano che porta un 2 giugno caldo e soleggiato, con la temperatura che va oltre i 30 gradi in diverse località, fino a 37 gradi da mercoledì, a parte temporali ...

Meteo, ponte del 2 giugno: l'anticiclone africano porta il caldo ma rischio temporali e grandine

msn.com scrive: Ponte del 2 giugno caratterizzato da condizioni meteorologiche estive su gran parte d’Italia, grazie all’espansione dell’anticiclone africano che porterà temperature elevate e cieli sereni. Tuttavia, ...

Meteo Ponte del 2 giugno - l'anticiclone africano raggiunge l'Italia ma occhio a qualche temporale in arrivo da domenica. Ecco dove

Riporta informazione.it: Un robusto promontorio anticiclonico di matrice sub tropicale ha esteso la sua influenza a tutta l'Europa occidentale portando caldo intenso e anomalo sul comparto iberico e la Francia Anche L'Italia ...